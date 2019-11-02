Піолі вірить, що Мілан може пробитися до Ліги чемпіонів у цьому сезоні

Головний тренер Мілана Стефано Піолі розповів про свої очікування у сезоні 2019/20.

"Команда зосереджена і зацікавлена ​​в хорошій колективній роботі. Результати важливі і можуть змінити все. Ми повинні зробити все можливе, щоб досягнути позитивних результатів.

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Гадаю, що перемога над такою сильною командою, як Лаціо, підвищить нашу впевненість в собі, а також покращить наші позиції в таблиці. Лаціо може грати з ким завгодно, зважаючи на стартовий склад римлян. Ми маємо зіграти на тому ж рівні.

Ми повинні вірити в наші шанси на потрапляння в Лігу чемпіонів. Це стане можливим, якщо ми будемо вірити і працювати день і ніч для досягнення цієї мети. Подивимося, де опинимося в кінці сезону, але ми завжди повинні проявляти силу духу і рішучість", – наводить слова Піолі Sky Sport Italia.

Нагадаємо, наразі Мілан посідає десяту сходинку Серії А, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на шість пунктів.

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