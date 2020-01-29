toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР - ПРОЛЕТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КАРПАТЫ

Пиоли убежден, что Милан способен победить Ювентус в полуфинале Кубка Италии

11:17 33 Читати українською
Пиоли убежден, что Милан способен победить Ювентус в полуфинале Кубка Италии
Стефано Пиоли / Getty Images

Главный тренер Милана Стефано Пиоли прокомментировал победу над Торино (4:2) в четвертьфинале Кубка Италии и оценил перспективы команды на следующей стадии.

 

"Прекрасная игра, мы не заслуживали поражения в основное время, в первом тайме мы должны были забить больше, чем один мяч. Я видел много преданности и желания у своих игроков, мы заслужили проход в следующий раунд.

Камбэк "россонери" в видеообзоре матча Милан – Торино – 4:2

В полуфинале мы встретимся с Ювентусом – лучшей командой Италии. Впрочем, я убежден, что мы можем победить. Многое будет зависеть от нашего выступления, однако пока мы думаем о ближайших матчах. Впереди у нас Верона и миланское дерби", – приводит слова Пиоли Gazzetta dello Sport.

Напомним, участниками второго полуфинала Кубка Италии станут Наполи и победитель пары Интер – Фиорентина.

Кубок Италии: Милан совершил невероятный камбэк в матче против Торино – Ибрагимович стал одним из героев четвертьфинала

blog_ava
Шахтер не отпустит Матвиенко в Арсенал на правах аренды, – журналист
08:57
417
Теги
Италия Кубок Италии Стефано Пиоли Стефано Пиоли Кубок Италии 2018/19 Милан - Торино Ювентус Ювентус Милан Милан
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
43
мин
Манчестер Сити
21:45
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук