Пиоли убежден, что Милан способен победить Ювентус в полуфинале Кубка Италии

Главный тренер Милана Стефано Пиоли прокомментировал победу над Торино (4:2) в четвертьфинале Кубка Италии и оценил перспективы команды на следующей стадии.

"Прекрасная игра, мы не заслуживали поражения в основное время, в первом тайме мы должны были забить больше, чем один мяч. Я видел много преданности и желания у своих игроков, мы заслужили проход в следующий раунд.

Камбэк "россонери" в видеообзоре матча Милан – Торино – 4:2

В полуфинале мы встретимся с Ювентусом – лучшей командой Италии. Впрочем, я убежден, что мы можем победить. Многое будет зависеть от нашего выступления, однако пока мы думаем о ближайших матчах. Впереди у нас Верона и миланское дерби", – приводит слова Пиоли Gazzetta dello Sport.

Напомним, участниками второго полуфинала Кубка Италии станут Наполи и победитель пары Интер – Фиорентина.

Кубок Италии: Милан совершил невероятный камбэк в матче против Торино – Ибрагимович стал одним из героев четвертьфинала