Піолі переконаний, що Мілан здатен перемогти Ювентус у півфіналі Кубка Італії

Головний тренер Мілана Стефано Піолі прокоментував перемогу над Торіно (4:2) у чвертьфіналі Кубка Італії і оцінив перспективи команди на наступній стадії.

"Прекрасна гра, ми не заслуговували на поразку в основний час, у першому таймі ми повинні були забити більше, ніж один м'яч. Я бачив багато відданості і бажання у своїх гравців, ми заслужили прохід до наступного раунду.

Камбек "россонері" у відеоогляді матчу Мілан – Торіно – 4:2

У півфіналі ми зустрінемося з Ювентусом – найкращою командою Італії. Втім, я переконаний, що ми можемо перемогти. Багато чого буде залежати від нашого виступу, однак наразі ми думаємо про найближчі матчі. Попереду у нас Верона та міланське дербі", – наводить слова Піолі Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, учасниками другого півфіналу Кубка Італії стануть Наполі та переможець пари Інтер – Фіорентина.

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