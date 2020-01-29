Камбэк "россонери" в видеообзоре матча Милан – Торино – 4:2

Милан был в шаге от вылета, но сумел переиграть Торино в рамках 1/4 финала Кубка Италии. Смотрите видео голов и обзор матча Милан – Торино.

Кубок Италии, 1/4 финала

Милан – Торино – 4:2

Голы: Бонавентура, 12, Чалханоглу, 90+1, 106, Ибрагимович, 109 – Бремер, 34, 71

Милан открыл счет на 12 минуте, однако Торино до перерыва отыгрался благодаря голу Бремера, а во второй половине он же оформил дубль. Туринцы могли довести матч до победы, однако гол Чалханоглу перевел игру в овертайм. В дополнительное время "россонери" оказались сильнее, Чалханоглу и Ибрагимович оформили убедительную победу.

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Таким образом, Милан оформил путевку в полуфинал Кубка Италии, присоединившись к Ювентусу и Наполи. Имя последнего полуфиналиста станет известно завтра, в поединке между Интером и Фиорентиной.