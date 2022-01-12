Опытный специалист не стал скрывать, что в составе "россонери" на поединок против команды Андрея Шевченко будут изменения. Практику получат игроки, обделенные игровым временем.

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"Завтра мы хотим выставить лучший состав, не забывая о ротации. В воротах точно сыграет Меньян. Ибра дисквалифицирован, поэтому в атаке будет Жиру. Мальдини сильно вырос за год, сейчас он более совершенный футболист, завтра у него будет отличный шанс проявить себя. Ребич долго не играл, поэтому завтра каждая минута будет ценна для него", – сказал Пиоли.

Поединок Милан – Дженоа в рамках 1/8 финала Кубка Италии состоится завтра, 13 января. Стартовый свисток на стадионе Сан-Сиро прозвучит в 22:00.

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