Досвідчений фахівець не став приховувати, що у складі "россонері" на поєдинок проти команди Андрія Шевченка будуть зміни. Практику отримають гравці, які були обділені ігровим часом.

Шевченко втратив основного захисника перед поєдинком з Міланом

"Завтра ми хочемо виставити найкращий склад, не забуваючи про ротацію. У воротах точно зіграє Меньян. Ібра дискваліфікований, тому в атаці буде Жиру. Мальдіні сильно виріс за рік, зараз він досконаліший футболіст, завтра у нього буде чудовий шанс проявити себе. Ребіч довго не грав, тому завтра кожна хвилина буде цінною для нього", – сказав Піолі.

Поєдинок Мілан – Дженоа в рамках 1/8 фіналу Кубка Італії відбудеться завтра, 13 січня. Стартовий свисток на стадіоні Сан-Сіро пролунає о 22:00.

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