Наставник Милана Стефано Пиоли сделал несколько комплиментов Андрею Шевченко, хотя Дженоа украинца не смогла избежать разгрома от "россонери".

"Нет, для нас это не был легкий матч. Но мы работали на поле – активно играли, контролировали матч полностью.

Шевченко сохраняет оптимизм после 0:5 в первых трех матчах с Дженоа – последующий календарь ужасает

Шевченко очень интеллигентный. Он был сильным футболистом, творил историю Милана. Как тренер тоже работает хорошо. Он хорошо работал со сборной Украины. Я пожелал ему, чтобы у него все удалось в Дженоа. Мне нравится его работа", – заявил Пиоли в комментарии PRESSING.

Напомним, в первых трех матчах с Дженоа украинец набрал только очко и показал разницу голов 0:5. "Грифоны" идут в зоне вылета, но до спасительного места не хватает одного пункта.

Шевченко разгромно проиграл Милану – красота от Златана, дубль уникального бразильца, Шеву подводит класс Дженоа