Наставник Мілана Стефано Піолі зробив кілька компліментів Андрію Шевченку, хоча Дженоа українця не змогла уникнути розгрому від "россонері".

"Ні, для нас це не був легкий матч. Але ми працювали на полі – інтенсивно грали, контролювали матч повністю.

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Шевченко дуже інтелігентний. Він був сильним футболістом, творив історію Мілана. Як тренер теж працює гарно. Він добре працював зі збірною України. Я побажав йому, щоб у нього все вдалося в Дженоа. Мені подобається його робота", – заявив Піолі у коментарі PRESSING.

Нагадаємо, у перших трьох матчах з Дженоа українець набрав лише очко і показав різницю голів 0:5. "Грифони" йдуть у зоні вильоту, але до рятівного місця бракує одного пункта.

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