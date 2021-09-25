"Якби я міг змінити час гри, тоді годинник зупинявся б кожен раз, коли м'яч виходить за межі поля. Я також додав би перерву в першому таймі.

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Якщо ми хочемо бачити в сучасній грі більше атакувального футболу, то варто ввести правило, згідно з яким гравці не зможуть повернутися на свою половину, якщо перетнули лінію центра поля", – цитує Стефано Піолі Goal.com.

Зауважимо, останнє новаторське правило від наставника Мілана подібне до баскетбольного. Наразі "россонері" посідають першу сходинку турнірної таблиці Серії А, здобувши 16 очок у 6 матчах.

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