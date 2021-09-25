Форвард Милана Златан Ибрагимович рассказал, что его удивило больше всего после возвращения в клуб.

"Вернувшись в Милан, я спросил в раздевалке:" Кто сыграл хотя бы один матч в Лиге чемпионов? "Только два игрока подняли руки. Я думал, что это шутка... Но нашими целями была Лига чемпионов и победа в чемпионате Италии. В последнем мы не достигли успеха, но были близко, мы заняли второе место.

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Речь не только обо мне, мы вместе проделали большую работу. Даже молодые и неопытные партнеры, поняли, что нужно, чтобы попасть туда, где мы были в мае прошлого года. Они также поняли, что нам чего-то не хватает для первого места. Мы все настойчиво работаем над этим", – цитирует Ибрагимовича Calciomercato.com.

Напомним, Златан сейчас находится в лазарете из-за проблем с ахилловым сухожилием левой ноги.

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