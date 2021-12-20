"Это была встреча двух претендентов на победу в чемпионате, но наше поражение не должно стать решающим в борьбе за Скудетто. До конца сезона еще далеко, мы планируем хорошо пройти оставшийся путь.

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Думаю, мы доказали, что не устали. Конечно, нам не хватило качества, но с точки зрения агрессии, физической силы и решительности я расценил этот матч как один из лучших в сезоне. Мы не раз выигрывали единоборства, мне понравилась интенсивность и стремление моих игроков к победе. Да, у нас были ошибки, иногда мы легко теряли мяч, но я не видел проблем с физикой.

Мы начинали обороняться всей командой на половине поля Наполи, играли старательно и совсем не заслуживали поражения. Жаль, что мы пропустили в начале матча, мы неправильно сыграли позиционно в той ситуации, но в целом игра была хорошей.

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Качество игры – ключ к победе в каждом матче. Жуниор Мессиас имеет то, что позволяет ему создавать моменты и забивать. Потому он и выходит в каждом матче", – сказал Пиоли в эфире DAZN.

К слову, благодаря победе Наполи набрал 39 очков и вышел на второе место в турнирной таблице Серии А, опередив Милан. У подопечных Стефано Пиоли тоже 39 баллов, но команда уступает неаполитанцам по дополнительным показателям. Интер опережает преследователей уже на четыре пункта.

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