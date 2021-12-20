"Це була зустріч двох претендентів на перемогу в чемпіонаті, але наша поразка не повинна стати вирішальною у боротьбі за Скудетто. До кінця сезону ще далеко, ми плануємо добре пройти шлях, що залишився.

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Думаю, ми довели, що не втомились. Звичайно, нам не вистачило якості, але з точки зору агресії, фізичної сили та рішучості я розцінив цей матч, як один із найкращих у сезоні. Ми неодноразово вигравали єдиноборства, мені сподобалася інтенсивність та прагнення моїх гравців до перемоги. Так, у нас були помилки, іноді ми легко втрачали м'яч, але я не бачив проблем з фізикою.

Ми починали оборонятися всією командою на половині поля Наполі, грали старанно і зовсім не заслуговували на поразку. Шкода, що ми пропустили на початку матчу, ми неправильно зіграли позиційно в тій ситуації, але в цілому гра була гарною.

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Якість гри є ключем до перемоги у кожному матчі. Жуніор Мессіас має те, що дозволяє йому створювати моменти і забивати. Тому він і виходить у кожному матчі", – сказав Піолі в ефірі DAZN.

До слова, завдяки перемозі Наполі набрав 39 очок і вийшов на друге місце у турнірній таблиці Серії А, випередивши Мілан. У підопічних Стефано Піолі теж 39 балів, але команда поступається неаполітанцям за додатковими показниками. Інтер випереджає переслідувачів уже на чотири пункти.

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