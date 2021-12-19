Милан и Наполи сдали по сравнению со стартом сезона, когда вдвоем лидировали в Серии А. Одна из причин – серьезные кадровые потери. Хозяева вынуждены обходиться без Леау, Эрнандеса, Ребича, Кьяера, Пеллегри и Калабрии, а гости приехали на матч без Осимхена, Кулибали, Инсинье, Руя и Руиса. Конечно, ни одна из команд не могла в таких условиях показать лучший футбол.

Наполи активно начал, включил высокий прессинг и забил быстрый гол со стандарта. Зелински подал на ближнюю штангу, а Эльмас головой переправил мяч в сетку. К сожалению, это самое интересное, что мы увидели за 90 минут. Соперники пытались навязать друг другу свою игру, однако ни у кого ничего не получалось.

"Россонери" хотели разыграть карту Ибрагимовича и искали шведского туза постоянными кроссами в штрафную. Могло сработать – Златан замыкаал острую подачу Бало-Туре и немного не попал в дальний угол. Наполи отвечал, но совсем не остро. Все 6 последующих ударов были заблокированы.

Милан активно начал второй тайм, стараясь накрывать гостей на их половине. Ибрагимович стрелял с острого угла – Оспина справился. Мессиас и Жиру не попали в цель. Хозяева давили, наседали, но так и не отыгрались.

В компенсированное время Милан, казалось, спасся. Кессье после пожара в штрафной забил и на несколько секунд сравнял счет. А дальше вмешался VAR. Арбитра позвали к экрану оценить эпизод – Давиде Масса зафиксировал положение вне игры в Жиру, который не прикасался к мячу, но вел активную борьбу.

Наполи прервал 3-матчевую безвыигрышную серию, набрал 39 очков и поднялся на второе место Серии А. Милан, имея столько же очков, опустился на третью строчку.

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