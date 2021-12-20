Наполи минимально победил Милан в 18-м туре Серии А. Смотрите видеообзор поединка на "Футбол 24".

Команда Спаллетти забила быстрый гол – уже на 5-й минуте Элиф Эльмас открыл счет, замкнув подачу с углового. Этот забитый мяч был единственным до 90-й минуты, но затем разыгралась драма.

Наполи минимально одолел Милан, прервал неудачную серию и поднялся на второе место Серии А – драма на последних минутах

"Россонери", казалось, отыгрались – Франк Кессье в суматохе переправил мяч в сетку. Игроки Милана уже отпраздновали гол, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда у Жиру. Француз, лежа на газоне в положении вне игры, вступил в борьбу за мяч, что и стало решающим фактором отмены гола.

Наполи прервал 3-матчевую безвыигрышную серию, набрал 39 очков и поднялся на второе место Серии А. Милан, имея столько же очков, опустился на третье место.