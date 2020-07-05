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Лацио – Милан – 0:3 – видео голов и обзор матча

09:32 - Читати українською
Лацио – Милан – 0:3 – видео голов и обзор матча
Игроки Милана / фото ФК Милан

Милан неожиданно разгромил Лацио в матче 30-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Лацио – Милан.

 
Хакан Чалханоглу 23’
Златан Ибрагимович 33’
Анте Ребич 59’
23’ Хакан Чалханоглу
33’ Златан Ибрагимович
59’ Анте Ребич

Милан оформил комфортное преимущество еще в первом тайме – сначала Чалханоглу шикарным ударом в ближнюю девятку (не без помощи рикошета) открыл счет, а чуть позже Ибрагимович реализовал пенальти (Стракоша отбил его, но мяч причудливым образом оказался в воротах). Ребич добил "лациале" во второй половине, уверенно реализовав роскошный шанс после паса Бонавентуры.

Лацио разгромно проиграл Милану, Ювентус победил Торино в дерби – чемпионская интрига в Серии А умерла

Таким образом, Милан набрал 46 очков и поднялся на 6 место, обогнав Наполи, Лацио с 68 пунктами остался вторым и сильно отстал от Ювентуса.

blog_ava
Лацио разгромно проиграл Милану, Ювентус победил Торино в дерби – чемпионская интрига в Серии А умерла
00:37
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Лацио Лацио Милан Милан Италия Видеоновости Лацио - Милан
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