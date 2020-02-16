Пиоли откровенно оценил свое будущее в Милане – на место итальянца "охотится" Шевченко

Главный тренер Милана Стефано Пиоли поделился мыслями относительно своих перспектив в клубе.

"Я хорошо знаю, какая моя роль, и насколько это большой клуб. Естественно, что о моем будущем всегда будут слухи, но все мы должны сосредоточиться на этом чемпионате, впереди борьба за 45 очков.

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Я не волнуюсь за свое будущее и не думаю об этом, все мы хотим максимально использовать предоставленные возможности. Я всегда чувствовал поддержку клуба и не забываю о своей роли. В конце концов, будущее определится нашими результатами и проделанной работой", – приводит слова Пиоли Sky Italy.

Напомним, контракт итальянского специалиста с Миланом рассчитан до лета 2021 года. Впрочем, существует вероятность, что Пиоли придется уступить место уже после окончания этого сезона, если результаты команды разочаруют руководство. Одним из главных кандидатов на замену считается тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

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