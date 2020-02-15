Франков спрогнозировал следующего тренера сборной Украины

Известный журналист Артем Франков считает, что нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко покинет национальную команду после Евро-2020.

"Считаю, писал об этом, что Шева уйдет после Евро, и мы все догадываемся, куда именно. А Маркевич – не единственный вариант ему на смену. Я бы говорил здесь в терминах: "плохой"/"хороший", а "возможный"/"невозможый".

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Думаю, Черноморец его отпустит. Одна проблема – все-таки 69 лет. Но, думаю, Маркевич заслужил этот шанс, а сборная заслужила Маркевича", – написал Франков на сайте Campeones.ua.

Напомним, контракт Андрея Шевченко с УАФ рассчитан до июля 2020 года. По информации итальянских СМИ, украинский специалист является одним из претендентов на пост главного тренера Милана.

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