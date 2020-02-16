toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛАЦІО - ІНТЕР

Піолі відверто оцінив своє майбутнє у Мілані – на місце італійця "полює" Шевченко

16 лютого 18:27 896 Читать на русском
Піолі відверто оцінив своє майбутнє у Мілані – на місце італійця "полює" Шевченко
Стефано Піолі / Твіттер Мілана

Головний тренер Мілана Стефано Піолі поділився думками щодо своїх перспектив у клубі.

"Я добре знаю, яка моя роль, і наскільки це великий клуб. Природно, що про моє майбутнє завжди будуть чутки, але всі ми повинні зосередитися на цьому чемпіонаті, попереду боротьба за 45 очок.

Франков спрогнозував наступного тренера збірної України

Я не хвилююсь через своє майбутнє і не думаю про це, всі ми хочемо максимально використати надані можливості. Я завжди відчував підтримку клубу і не забуваю про свою роль. Зрештою, майбутнє визначиться нашими результатами і виконаною роботою", – наводить слова Піолі Sky Italy.

Нагадаємо, контракт італійського фахівця з Міланом розрахований до літа 2021 року. Втім, існує імовірність, що Піолі доведеться поступитися місцем вже після закінчення цього сезону, якщо результати команди розчарують керівництво. Одним з головних кандидатів на заміну вважається тренер збірної України Андрій Шевченко.

Шевченко отримав нового асистента у збірній України – він вигравав АПЛ і приємно здивував патріотичним гаслом

blog_ava
"Я був просто в шоці": Каргбо відреагував на заборону грати за Динамо до кінця сезону
16 лютого
6080
Теги
Італія Стефано Піолі Стефано Піолі Андрій Шевченко Андрій Шевченко Мілан Мілан
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
17
хв
Мілан
21:45
Торіно
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук