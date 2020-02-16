Піолі відверто оцінив своє майбутнє у Мілані – на місце італійця "полює" Шевченко

Головний тренер Мілана Стефано Піолі поділився думками щодо своїх перспектив у клубі.

"Я добре знаю, яка моя роль, і наскільки це великий клуб. Природно, що про моє майбутнє завжди будуть чутки, але всі ми повинні зосередитися на цьому чемпіонаті, попереду боротьба за 45 очок.

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Я не хвилююсь через своє майбутнє і не думаю про це, всі ми хочемо максимально використати надані можливості. Я завжди відчував підтримку клубу і не забуваю про свою роль. Зрештою, майбутнє визначиться нашими результатами і виконаною роботою", – наводить слова Піолі Sky Italy.

Нагадаємо, контракт італійського фахівця з Міланом розрахований до літа 2021 року. Втім, існує імовірність, що Піолі доведеться поступитися місцем вже після закінчення цього сезону, якщо результати команди розчарують керівництво. Одним з головних кандидатів на заміну вважається тренер збірної України Андрій Шевченко.

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