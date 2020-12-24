Главный тренер Милана Стефано Пиоли откровенно счастлив после сложной победы над Лацио (3:2) в 14 туре Серии А.

"Мы всегда стараемся побеждать, мы сделали это, и я очень рад. Я горжусь командой, она делает что-то невероятное.

Победа имени Тео Эрнандеса в видеообзоре матча Милан – Лацио – 3:2

Лацио – мастерская, физически мощная команда, но у нас были моменты, и мы их реализовали. Соперник играл очень агрессивно, нашим полузащитникам пришлось изрядно потрудиться. Мы сделали то, что и должны были сделать в таком сложном матче.

Клуб заслуживает похвалы за 2020 год. Нам помогают работать наилучшим образом, мне дали сильных и молодых футболистов. Они все осознают свои качества, и я ожидаю увидеть то же самое в 2021 году.

Мы не идеальны. Есть много вещей, которые нам нужно решить. Мы не всегда можем доминировать в играх, это нормально, когда мы этого не делаем, мы должны быть компактными", – цитирует Пиоли Football Italia.

Заметим, Милан благодаря победе остался лидером Серии А. Более того, "россонери" – единственный клуб топ-5 лиг, который еще не терпел поражения в сезоне 2020/21 в своем чемпионате.

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