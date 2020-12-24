"Ми завжди намагаємося перемагати, ми зробили це, і я дуже радий. Я пишаюся командою, вона робить щось неймовірне.

Тріумф імені Тео Ернандеса у відеоогляді матчу Мілан – Лаціо – 3:2

Лаціо – майстерна, фізично потужна команда, але у нас були моменти, і ми їх реалізували. Суперник грав дуже агресивно, нашим півзахисникам довелося неабияк потрудитися. Ми зробили те, що і повинні були зробити в такому складному матчі.

Клуб заслуговує на похвалу за 2020 рік. Нам допомагають працювати найкращим чином, мені дали сильних і молодих футболістів. Вони всі усвідомлюють свої якості, і я очікую побачити те саме в 2021 році.

Ми не ідеальні. Є багато речей, які нам потрібно вирішити. Ми не завжди можемо домінувати в іграх, це нормально, коли ми цього не робимо, ми повинні бути компактними", – цитує Піолі Football Italia.

Зауважимо, Мілан завдяки перемозі залишився лідером Серії А. Ба більше, "россонері" – єдиний клуб топ-5 ліг, який ще не зазнавав поразок у сезоні 2020/21 у своєму чемпіонаті.

Мілан у доданий час вирвав перемогу над Лаціо і повернув собі лідерство у Серії А, Наполі врятував нічию з Торіно