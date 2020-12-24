Піолі пишається перемогою над Лаціо – Мілан став єдиним з топ-5 ліг, хто не програвав у цьому сезоні
Головний тренер Мілана Стефано Піолі відверто щасливий після складної перемоги над Лаціо (3:2) у 14 турі Серії А.
"Ми завжди намагаємося перемагати, ми зробили це, і я дуже радий. Я пишаюся командою, вона робить щось неймовірне.
Тріумф імені Тео Ернандеса у відеоогляді матчу Мілан – Лаціо – 3:2
Лаціо – майстерна, фізично потужна команда, але у нас були моменти, і ми їх реалізували. Суперник грав дуже агресивно, нашим півзахисникам довелося неабияк потрудитися. Ми зробили те, що і повинні були зробити в такому складному матчі.
Клуб заслуговує на похвалу за 2020 рік. Нам допомагають працювати найкращим чином, мені дали сильних і молодих футболістів. Вони всі усвідомлюють свої якості, і я очікую побачити те саме в 2021 році.
Ми не ідеальні. Є багато речей, які нам потрібно вирішити. Ми не завжди можемо домінувати в іграх, це нормально, коли ми цього не робимо, ми повинні бути компактними", – цитує Піолі Football Italia.
Зауважимо, Мілан завдяки перемозі залишився лідером Серії А. Ба більше, "россонері" – єдиний клуб топ-5 ліг, який ще не зазнавав поразок у сезоні 2020/21 у своєму чемпіонаті.
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