Милан на последних минутах вырвал победу над Лацио. Смотрите видео голов и самых интересных моментов матча на "Футбол 24".

Уже к 15 минуте "россонери" уверенно вели в счете с двойным преимуществом. В середине первого тайма Лацио пробил 11-метровый – Иммобиле не забил, но на добивании результативно сыграл Альберто.

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После перерыва Иммобиле все же отметился голом, но на 90+2 Тео Эрнандес вырвал победу над "орлами" благодаря точному удару головой после подачи с углового. Милан вернулся на вершину Серии А с 34 очками, Лацио расположился восьмым с 21 пунктом.