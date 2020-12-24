Победа имени Тео Эрнандеса в видеообзоре матча Милан – Лацио – 3:2
09:30 - Читати українською
Милан на последних минутах вырвал победу над Лацио. Смотрите видео голов и самых интересных моментов матча на "Футбол 24".
10’ Анте Ребич
16’ Хакан Чалханоглу
90+2’ Тео Эрнандес
Луис Альберто 28’
Чиро Иммобиле 59’
10’ Анте Ребич
16’ Хакан Чалханоглу
28’ Луис Альберто
59’ Чиро Иммобиле
90+2’ Тео Эрнандес
Уже к 15 минуте "россонери" уверенно вели в счете с двойным преимуществом. В середине первого тайма Лацио пробил 11-метровый – Иммобиле не забил, но на добивании результативно сыграл Альберто.
Милан в добавленное время вырвал победу над Лацио и вернул себе лидерство в Серии А, Наполи спас ничью с Торино
После перерыва Иммобиле все же отметился голом, но на 90+2 Тео Эрнандес вырвал победу над "орлами" благодаря точному удару головой после подачи с углового. Милан вернулся на вершину Серии А с 34 очками, Лацио расположился восьмым с 21 пунктом.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter