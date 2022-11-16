Як відомо, 37-річний португалець відкрито заявив, що не поважає головного тренера Еріка Тен Хага. Після таких слів майбутнє Роналду в команді вкотре опинилося під питанням. Угода форварда розрахована до кінця сезону, але не виключено, що Кріштіану покине Олд Траффорд вже взимку.

Роналду вже провів переговори з одним із фаворитів Ліги чемпіонів

Манкуніанці вже отримали першу "пропозицію" щодо трансферу скандальної зірки. Щоправда, навряд чи шанси на цей перехід є високими. Аматорський клуб Блайт Спартанс запропонував за Роналду аж цілу пінту пива (0,56 літра) та пиріг.

Вочеивдь, остаточне рішення щодо Роналду МЮ ухвалить вже після повернення нападника з чемпіонату світу, який стане для нього п'ятим у кар'єрі. За інформацією ЗМІ, Баварія і Челсі вже роздумують над підписання Кріштіану. Але саме Блайт Спартанс став першим клубом, який відкрито заявив про бажання підсилитися форвардом.

У сезоні 2022/23 португалець не є основним гравцем Манчестер Юнайтед. Ветеран зіграв 16 поєдинків у всіх турнірах, забив 3 голи і віддав 2 асисти (в АПЛ – 10 поєдинків, 1 гол).