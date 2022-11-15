Резонансное интервью португальской звезды с новой силой всколыхнуло слухи о трансфере из Манчестер Юнайтед. По информации английских СМИ, Роналду и его агент уже провели переговоры с Баварией. Мюнхенцы якобы находятся в поисках нового нападающего.

Роналду перенес раздоры из Манчестера в сборную Португалии – видео из раздевалки

В то же время Sky Germany утверждает, что переезд Криштиану в Германию мы не увидим. Бавария не планирует совершать громких подписей зимой и готова доиграть сезон с Эриком Шупо-Мотингом на острие атаки.

Напомним, с приходом Эрика Тен Хага в Манчестер Юнайтед игровое время Роналду значительно сократилось. В нынешнем сезоне за 16 матчей Криштиану провел на поле всего 1050 минут, за которые забил 3 гола и отдал 2 ассиста.