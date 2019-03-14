Пике, завершивший карьеру в сборной Испании, сыграет за Каталонию

Защитник Барселоны Жерар Пике сыграет за сборную Каталонии.

"Я очень рад поехать в лагерь сборной Каталонии, я попробую быть там в понедельник", – цитирует Жерара Пике испанское издание Marca.

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Напомним, защитник Барселоны завершил свои выступления за национальную команду Испании в прошлом году после чемпионата мира-2018.

25 марта каталонцы проведут товарищескую игру с Венесуэлой, тогда как Испания в это время будет играть матчи отбора к ЧЕ-2020 с Норвегией и Мальтой.

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