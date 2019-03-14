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Де Томас может получить вызов в сборную Испании

16:54 44 Читати українською
Де Томас может получить вызов в сборную Испании
Рауль Де Томас / AS

Нападающий Райо Вальекано Рауль Де Томас может получить первый вызов в сборную Испании.

Нападающий Райо Вальекано Рауль Де Томас, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, может быть вызван в сборную Испании, сообщает Marca.

Барселона одержала волевую победу над Райо Вальекано

24-летний игрок находится в прекрасной форме в этом сезоне, отметившись 11 забитыми мячами в Ла Лиге в 23 матчах. В прошлом году на счету форварда 24 гола в Сегунде.

Сообщается, что Луис Энрике рассматривает возможность вызова нападающего на предстоящие матчи с Норвегией и Мальтой вместо травмированного нападающего Сельты Аспаса.

Рауль Де Томас может стать первым за 19 лет игроком Райо Вальекано, который получил вызов в сборную Испании.

Теги
Испания Евро-2020 Райо Вальекано Райо Вальекано Испания Испания Рауль Де Томас Рауль Де Томас
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