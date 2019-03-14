Де Томас может получить вызов в сборную Испании

Лига Европы — 17:43 8
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Динамо – Челсі: 2 з топ-5 найнебезпечніших гравців киян 2019-го пропускають матч, крутість Саррі та несподівані цифри
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Божевільні камбеки, домінація АПЛ та одвічна битва іншопланетян: підсумки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, яка вражаєЛига чемпионов — 15:38 214
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"Ми продали гравців на 150 мільйонів". Сергій Балтача хоче відкрити у Лондоні академію імені ЛобановськогоИнтервью — 13:00 520
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Лига чемпионов: определились все участники 1/4 финалаЛига чемпионов — 00:08 1863
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Динамо – Челси: предматчевая пресс-конференция Александра ХацкевичаЛига Европы — 13 март 923