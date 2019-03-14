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Піке, який завершив кар’єру у збірній Іспанії, зіграє за Каталонію

19:05 474 Читать на русском
Піке, який завершив кар’єру у збірній Іспанії, зіграє за Каталонію
Жерар Піке / фото із соцмереж

Захисник Барселони Жерар Піке зіграє за збірну Каталонії.

"Я дуже радий поїхати у табір збірної Каталонії, я спробую бути там у понеділок", – цитує Жерара Піке іспанське видання Marca.

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Нагадаємо, захисник Барселони завершив свої виступи за національну команду Іспанії минулого року після чемпіонату світу-2018.

25 березня каталонці проведуть товариську гру з Венесуелою, тоді як Іспанія в цей час буде грати матчі відбору до ЧЄ-2020 з Норвегією і Мальтою.

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Теги
Світ Жерар Піке Жерар Піке Іспанія Іспанія
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