Пике вспомнил знаменитую победу Барселоны над Реалом и нарвался на резкий ответ Касильяса

Экс-голкипер Реала Икер Касильяс остроумно поставил на место своего соотечественника Жерара Пике.

2 мая 2009 года прошло одно из самых известных Эль Класико – Барселона на Сантьяго Бернабеу уничтожила Реал со счетом 6:2. Сегодня исполнилось 11 лет со дня того поединка.

Новые фото формы Барселоны на сезон 2020/21 – эксперты прогнозируют впечатляющий успех

Жерар Пике забил 6-й гол "блаугранас" в матче. Защитник каталонцев запостил в Twitter видео своего взятия ворот с подписью "11 лет". К сожалению для Пике, это не обошло вниманием Икера Касильяса, который потроллил своего давнего оппонента.

"11+2=13", – написал Касильяс, намекнув защитнику Барсы о знаковых цифрах уже для мадридцев (11 лет + 2 мая = 13 побед Реала в Лиге чемпионов – прим.).

250 тысяч гривен зарплаты не хватит – за такие деньги только Интертото: известный футболист снова оконфузился