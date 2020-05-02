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Пике вспомнил знаменитую победу Барселоны над Реалом и нарвался на резкий ответ Касильяса

2 мая 22:46 63 Читати українською
Пике вспомнил знаменитую победу Барселоны над Реалом и нарвался на резкий ответ Касильяса
Икер Касильяс и Жерар Пике / Getty Images

Экс-голкипер Реала Икер Касильяс остроумно поставил на место своего соотечественника Жерара Пике.

2 мая 2009 года прошло одно из самых известных Эль Класико – Барселона на Сантьяго Бернабеу уничтожила Реал со счетом 6:2. Сегодня исполнилось 11 лет со дня того поединка.

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Жерар Пике забил 6-й гол "блаугранас" в матче. Защитник каталонцев запостил в Twitter видео своего взятия ворот с подписью "11 лет". К сожалению для Пике, это не обошло вниманием Икера Касильяса, который потроллил своего давнего оппонента.

"11+2=13", – написал Касильяс, намекнув защитнику Барсы о знаковых цифрах уже для мадридцев (11 лет + 2 мая = 13 побед Реала в Лиге чемпионов – прим.).

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Барселона Барселона Испания Видеоновости Реал Мадрид Реал Мадрид футбольные курьёзы Класико Жерар Пике Жерар Пике Икер Касильяс Икер Касильяс
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