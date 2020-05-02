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Піке пригадав знамениту перемогу Барселони над Реалом та нарвався на різку відповідь Касільяса

2 травня 22:46 1263 Читать на русском
Піке пригадав знамениту перемогу Барселони над Реалом та нарвався на різку відповідь Касільяса
Ікер Касільяс та Жерар Піке / Getty Images

Екс-голкіпер Реала Ікер Касільяс дотепно поставив на місце свого співвітчизника Жерара Піке.

2 травня 2009 року пройшло одне з найвідоміших Ель Класіко – Барселона на Сантьяго Бернабеу знищила Реал з рахунком 6:2. Сьогодні виповнилося 11 років з дня того поєдинку.

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Жерар Піке забив 6-й гол "блаугранас" у матчі. Захисник каталонців запостив у Twitter відео свого взяття воріт з підписом "11 років". На жаль для Піке, це не обійшло увагою Ікера Касільяса, який потролив свого давнього опонента.

"11+2=13", – написав Касільяс, натякнувши захиснику Барси про знакові цифри вже для мадридців (11 років + 2 травня = 13 перемог Реала у Лізі чемпіонів – прим.).

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Відеоновини Барселона Барселона Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид футбольні курйози Класіко Жерар Піке Жерар Піке Ікер Касільяс Ікер Касільяс
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