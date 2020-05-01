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250 тысяч гривен зарплаты не хватит – за такие деньги только Интертото: известный футболист снова оконфузился

17:09 271 Читати українською
250 тысяч гривен зарплаты не хватит – за такие деньги только Интертото: известный футболист снова оконфузился
Якуб Косецки (слева) в матче Польша – Украина / фото Newspix
Тарас Котив Тарас Котив

Бывший полузащитник сборной Польши Якуб Косецки подавал огромные надежды, но оказался слишком падким на деньги. Футболист, который бил Металлист и проигрывал сборной Украины, выдал спич о сокращении зарплат, который многие не поняли.

Каких-то 7 лет назад он "продемонстрировал истинное лицо польского футбола", как насмешливо отмечали на местных форумах болельщики "Кадры". Польша с треском проиграла Украине домашний матч отбора ЧМ-2014, а Косецки столь страстно боролся с Денисом Гармашем за мяч, что продемонстрировал свои голые ягодицы на весь мир. К сожалению для поляков, это было все, что он показал. "У греков есть ахиллесова пята, а у нас – задница Косецки", – фанаты жестко троллили таланта. Команда Фоменко тогда на 2 балла отстала от Англии, после чего вылетела в драматическом плей-офф против Франции, а "бело-красные" пропустили вперед еще и Черногорию.

Куба признался, что не носил трусов, потому что они натирали его и очень мешали во время рывков: "К счастью, я не показал ничего больше, теперь придется носить белье". Впоследствии Косецки взял определенный реванш, дважды приняв участие в победах над Металлистом на групповом этапе Лиге Европы. Харьковский клуб бесславно проиграл все 6 матчей, хотя и запомнился легендарным голом Кобина через себя в Варшаве – с тех пор его преследует эдакое звание "Вася-бисиклета". Сейчас же 29-летний польский вингер играет за Адана Демирспор. К слову, и здесь без украинского следа не обошлось. В команде второго турецкого дивизиона, которая до вынужденного перерыва боролась за выход в Суперлигу, выступает Александр Гладкий, знаменитый экс-форвард Шахтера и Динамо.

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Косецки откровенно объяснял причины переезда в Турцию – деньги решили все. Если в Шленске он зарабатывал 64 тысячи злотых в месяц (более 410 тысяч гривен), то там в разы больше, хоть и дивизионом ниже. Подобные заработки резко контрастируют с новой реальностью чемпионата Польши, где выступают и украинские легионеры. Так, президент Ягеллонии заявил – из-за длительного приостановления сезона нужно кардинально урезать зарплаты, выставив новый максимальный лимит в 40 тысяч злотых в месяц (чуть больше 250 тысяч грн).

Одноклубник Гладкого считает, что на такие деньги трудно прожить, и его комментарий шокировал польские СМИ и болельщиков. "За 40 тысяч в месяц мы закончим максимум в Кубке Интертото, а Лигу чемпионов вряд ли потянем (стоит отметить тот факт, что Кубка Интертото не существует вот уже 12 лет, – прим. "Футбол 24"). В том же Азербайджане дадут 100 тысяч злотых. Я подписал бы такой контракт только при отсутствии другого выхода. Прошу мне поверить – жизнь футболиста на самом деле трудна. Люди думают, что нам переплачивают. Якобы футболисты ничего не делают, тренируются всего полтора часа, живут супержизнью и хвастаются всем. Но это не так".

Косецки утверждает, что игроки с раннего детства тяжело работают и жертвуют развлечениями ради карьеры. Но в другом недавнем интервью сам же себе противоречит. Якуба упрекают в оторванности от реальности. Перед трансфером в ряды середняка второй лиги поставил четкие финансовые условия и требовал контракт на 2 сезона – ему дали на 3 и еще большую зарплату, чем просил. Было время, когда экс-игрок сборной Польши еженедельно тратил по 30 тысяч злотых на вечеринки – ставил всем дорогую выпивку, заказывал море еды, не обходилось и без походов в казино. Жена помогла прийти в себя, поставив ультиматум – еще раз подобное повторится, она уйдет от него.

Эра больших зарплат понемногу уходит в прошлое? Не в клубе Гладкого, хотя тот и не появлялся в заявке на матч с декабря (что довольно странно, ведь 2019 завершил серией из голов в двух встречах), а на официальном сайте даже отсутствует его профиль. Босс Адана Демирспора заверил игроков – он настолько богатый человек, что те не должны бояться урезания доходов. Продолжил оплачивать высокие контракты в полной мере и пообещал солидные премиальные за выход в Суперлигу, до которой сейчас расстояние в 2 очка. Вроде не такой и большой разрыв, но сложно прогнозировать, когда Турция вернется к нормальной жизни, а футболисты – на поле.

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