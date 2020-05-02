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Новые фото формы Барселоны на сезон 2020/21 – эксперты прогнозируют впечатляющий успех

18:46 59 Читати українською
Новые фото формы Барселоны на сезон 2020/21 – эксперты прогнозируют впечатляющий успех
Барселона получит новую форму / ФК Барселона

В сети появились новые фотографии экипировки "блаугранас" на следующий сезон.

Недавно широкая общественность увидела первые фото игровой формы Барсы, в которой каталонцы будут выступать в следующей кампании. Незадолго до запланированной презентации экипировки появились новые фотографии. Правда, нынешнюю церемонию представления отложат из-за карантина.

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Основная форма Барселоны получит традиционные сине-гранатовые цвета с желтым воротничком. В отличие от сезона 2019/20, футболки снова будут содержать привычные для всех вертикальные полоски. Запасной комплект будет черного цвета с золотистыми вставками, а третий – розовым. Будет еще и четвертый комплект, вариант которого пока неизвестен.

Эксперты, которые видели форму вживую, уверяют, что она будет иметь грандиозный успех на рынке, сообщает Mundo Deportivo.

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