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Пике стал владельцем еще одного клуба

15:11 216 Читати українською
Пике стал владельцем еще одного клуба
Жерар Пике / Соцсети

Защитник Барселоны Жерар Пике приобрел фарм-клуб для ФК Андорра.

Бывший защитник сборной Испании Жерар Пике продолжает покупать футбольные клубы. Игрок Барселоны приобрел пакет акций ФК Химнастик Манреса, сообщает Marca.

Пике хочет купить для Андорры место в Сегунде В

Отмечается, что продажа была одобрена 80 процентами голосов членов совета директоров клуба. Кроме того, Пике взял на себя обязательство выплатить все долги команды.

Пике поделился амбициями своего клуба Андорра – у защитника Барселоны космические планы

Ожидается, что Химнастик Манреса станет филиалом ФК Андорра, которую футболист Барселоны приобрел зимой текущего года.

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Испания Жерар Пике Жерар Пике ФК Андорра
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