Пике стал владельцем еще одного клуба

Защитник Барселоны Жерар Пике приобрел фарм-клуб для ФК Андорра.
Бывший защитник сборной Испании Жерар Пике продолжает покупать футбольные клубы. Игрок Барселоны приобрел пакет акций ФК Химнастик Манреса, сообщает Marca.
Пике хочет купить для Андорры место в Сегунде В
Отмечается, что продажа была одобрена 80 процентами голосов членов совета директоров клуба. Кроме того, Пике взял на себя обязательство выплатить все долги команды.
Пике поделился амбициями своего клуба Андорра – у защитника Барселоны космические планы
Ожидается, что Химнастик Манреса станет филиалом ФК Андорра, которую футболист Барселоны приобрел зимой текущего года.