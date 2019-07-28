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Піке став власником ще одного клубу

15:11 585 Читать на русском
Піке став власником ще одного клубу
Жерар Піке / Соцмережі

Захисник Барселони Жерар Піке придбав фарм-клуб для ФК Андорра.

Колишній оборонець збірної Іспанії Жерар Піке продовжує купувати футбольні клуби. Гравець Барселони придбав пакет акцій ФК Хімнастік Манреса, повідомляє Marca.

Піке хоче купити для Андорри місце у Сегунді В

Відзначається, що продаж був схвалений 80 відсотками голосів членів ради директорів клубу. Крім того, Піке взяв на себе зобов'язання виплатити усі борги команди.

Піке поділився амбіціями свого клубу Андорра – у захисника Барселони космічні плани

Очікується, що Хімнастік Манреса стане філією ФК Андорра, яку футболіст Барселони придбав взимку поточного року.

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Іспанія Жерар Піке Жерар Піке ФК Андорра
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