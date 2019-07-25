Пике хочет купить для Андорры место в Сегунде В

ФК Андорра может получить право выступать в третьем по рангу дивизионе чемпионата Испании.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) выставила на продажу место в 3-й лиге страны, сообщается на официальном сайте организации.

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Любой клуб может купить место в 3-й лиге за 452 тысячи евро. Данное предложение действительно до сегодня, 25 июля. Если несколько клубов будут готовы выплатить эту сумму, основным критерием отбора станут спортивные результаты команд по итогам прошлого сезона.

Этот процесс осуществляется из-за дисквалификации клуба Реус, который выступал во втором дивизионе. Каталонская команда была оштрафована в прошлом сезоне из-за задолженности перед футболистами. Поскольку клуб не смог внести необходимую сумму до 17 июля, он опустился в 4-ю лигу.

Одним из претендентов на вакантное место стала Андорра, которая принадлежит защитнику Барселоны Жерару Пике. Клуб уже направил в RFEF официальное письмо с гарантией внести необходимую сумму.

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По информации Marca, именно Андорра является фаворитом на то, чтобы получить право выступать в Сегунде В, поскольку представляет тот же регион, что и дисквалифицированный Реус, – Каталонию.