Защитник Барселоны Жерар Пике думает о том, чтобы попрощаться с футболом.

Контракт центрального защитника рассчитан до лета 2024 года, но может принять решение о завершении карьеры в конце текущего сезона, информирует El Chiringuito.

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К слову, в нынешней кампании 34-летний Пике сыграл за Барселону 13 матчей во всех турнирах, забив два гола. Один из этих мячей Жерар отправил в ворота киевского "Динамо" в рамках домашнего матча Лиги чемпионов.

Напомним, Пике является воспитанником каталонского клуба. Летом 2008 года он вернулся в Барселону после вояжа в Манчестер Юнайтед. В составе "сине-гранатовых" защитник сыграл 579 матчей, в которых забил 52 гола и отдал 13 ассистов.

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