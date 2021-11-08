Хави проведет первую тренировку Барселоны с катастрофическими потерями – более 20 игроков отсутствуют
22:26 - Читати українською
Кадровая ситуация в каталонском клубе может шокировать нового наставника Барсы Хави Эрнандеса.
Испанские журналисты подсчитали, что на первой тренировке Хави с Барселоной будут отсутствовать 21 игрок главной команды "блаугранас".
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Половина из этой обоймы поразъезжались в лагеря национальных команд, а вторая часть восстанавливаются в лазарете от различных травм.
Напомним, ради кресла наставника "блаугранас" Хави досрочно прекратил сотрудничество с катарским Аль-Саддом. После 12 туров Ла Лиги Барса расположилась на 9-й строчке.
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