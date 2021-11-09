Захисник Барселони Жерар Піке думає над тим, щоб попрощатися з футболом.

Контракт центрального оборонця розрахований до літа 2024 року, але він може ухвалити рішення про завершення кар'єри в кінці поточного сезону, інформує El Chiringuito.

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До слова, у нинішній кампанії 34-річний Піке зіграв за Барселону 13 матчів у всіх турнірах, забивши два голи. Один із цих м'ячів Жерар відправив у ворота київського Динамо в рамках домашнього матчу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Піке є вихованцем каталонського клубу. Влітку 2008-го він повернувся у Барселону після вояжу в Манчестер Юнайтед. Загалом у складі "синьо-гранатових" захисник зіграв 579 матчів, у яких забив 52 голи та віддав 13 асистів.

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