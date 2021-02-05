"На днях бывший арбитр сказал, что 85 процентов судей поддерживают Реал Мадрид. В таком случае как они не будут свистеть в пользу Реала?

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Даже если это бессознательно, но как они не будут свистеть для одной команды? Я уважаю профессионализм судей и знаю, что они пытаются делать все возможное, но когда наступает момент сомнений... " – приводит слова Пике Marca.

Добавим, что Реал не может похвастаться расположением судей в текущем сезоне – мадридцы уже семь раз получали пенальти в собственные ворота.

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