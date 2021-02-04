Циркуляция слухов о будущем Месси спровоцировала заочный конфликт тренера "блаугранас" Рональда Кумана и вингера парижан Анхеля Ди Марии, сообщает Marca.

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Аргентинец в интервью Canal+ оценил вероятность перехода Месси в ПСЖ. "Надеюсь, так и будет. Нам нужно сохранять спокойствие, как будет, так и будет", – заявил Ди Мария, спровоцировав резкий выпад Кумана.

"Это проявление неуважения, по моему мнению. Говорить такое – неправильно. Это нечестно. Думаю, что говорить так об игроке Барсы – неуважение к клубу. В ПСЖ что-то слишком разговорились о Месси, который остается нашим игроком. К тому же, нам играть против них в Лиге чемпионов", – отреагировал голландец.

Напомним, что летом Лионель Месси со скандалом пытался покинуть Камп Ноу, а ПСЖ был первым кандидатом на подписание аргентинца. В конце концов, 6-кратный обладатель "Золотого мяча" остался в Барселоне из-за ценника в 700 млн евро. После сезона 2020/21 он станет свободным агентом.

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