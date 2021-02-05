"Днями колишній арбітр сказав, що 85 відсотків суддів підтримують Реал Мадрид. У такому разі як вони не будуть свистіти на користь Реала?

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Навіть якщо це несвідомо, але як вони не будуть свистіти для однієї команди? Я поважаю професіоналізм суддів і знаю, що вони намагаються робити можливе, але коли настає момент сумнівів..." – наводить слова Піке Marca.

Додамо, що Реал не може похвалитися прихильністю суддів у поточному сезоні – мадридці вже сім разів отримували пенальті у власні ворота.

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