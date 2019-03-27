Пике назвал основной плюс своего ухода из сборной Испании

Защитник Барселоны Жерар Пике объяснил почему покинул национальную команду Испании и рассказал, как это связано с выступлениями за сборную Каталонии.

"Кто не понял мое решение завершить карьеру в сборной Испании, уже и не поймет, но я тогда все объяснил. Я ушел из сборной Испании, потому что это был подходящий момент, мне был необходим перерыв.

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В сборную Каталонии я приезжаю всего на один день. Это разные истории.

Очевидно, что за Барселону в течение сезона я играю лучше после ухода из сборной", – цитирует Пике AS.

Напомним, в августе 2018-го 32-летний Жерар неожиданно объявил о завершении карьеры в национальной команде Испании.

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