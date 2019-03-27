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Піке назвав основний плюс свого відходу зі збірної Іспанії

06:00 239 Читать на русском
Піке назвав основний плюс свого відходу зі збірної Іспанії
Жерар Піке / Фото The Mirror

Захисник Барселони Жерар Піке пояснив чому покинув національну команду Іспанії та розповів, як це пов'язано з виступами за збірну Каталонії.

"Хто не зрозумів моє рішення завершити кар'єру в збірній Іспанії, вже і не зрозуміє, але я тоді все пояснив. Я пішов зі збірної Іспанії, тому що це був відповідний момент, мені була необхідна перерва.

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До збірної Каталонії я приїжджаю всього на один день. Це різні історії.

Очевидно, що за Барселону протягом сезону я граю краще після відходу зі збірної", – цитує Піке AS.

Нагадаємо, в серпні 2018-го 32-річний Жерар несподівано оголосив про завершення кар'єри у національній команді Іспанії.

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Теги
Іспанія Іспанія Жерар Піке Жерар Піке Барселона Барселона Іспанія Збірна Каталонії
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