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Пике и Дембеле пропустят тренировку из-за протестов в Барселоне

11:25 73 Читати українською
Пике и Дембеле пропустят тренировку из-за протестов в Барселоне
Дембеле и Пике в окружении одноклубников / AS

Защитник "сине-гранатовых" Жерар Пике и нападающий каталонцев Усман Дембеле получили дополнительный день отдыха из-за напряженной ситуации в Барселоне.

Пике и Дембеле пропустят сегодняшнюю тренировку из-за политической ситуации в Барселоне, сообщает AS.

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18 октября в Каталонии запланирована всеобщая забастовка в знак протеста по поводу решения Верховного суда Испании, который вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

В связи с этим тренировка игроков Барселоны перенесена на утро субботы. Напомним, Пике и Дембеле из-за дисквалификации пропустят матч 9-го тура Ла Лиги с Эйбаром, и не поехали вместе с командой в Басконии.

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