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Піке і Дембеле пропустять тренування через протести в Барселоні

11:23 532 Читать на русском
Піке і Дембеле пропустять тренування через протести в Барселоні
Дембеле та Піке в оточенні одноклубників / AS

Захисник "синьо-гранатових" Жерар Піке та нападник каталонців Усман Дембеле отримали додатковий день відпочинку через напружену ситуацію в Барселоні.

Піке і Дембеле пропустять сьогоднішнє тренування через політичну ситуацію в Барселоні, повідомляє AS.

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18 жовтня в Каталонії запланований загальний страйк на знак протесту з приводу рішення Верховного суду Іспанії, який виніс вирок дев'яти каталонським чиновникам і політикам у справі про заворушення і проведення референдуму про незалежність у 2017 році.

У зв'язку з цим тренування гравців Барселони перенесено на ранок суботи. Нагадаємо, Піке і Дембеле через дискваліфікацію пропустять матч 9-го туру Ла Ліги з Ейбаром та не поїхали разом із командою до Басконії.

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Жерар Піке Жерар Піке Барселона Барселона Іспанія Усман Дембеле Усман Дембеле
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