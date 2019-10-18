Піке і Дембеле пропустять тренування через протести в Барселоні

Захисник "синьо-гранатових" Жерар Піке та нападник каталонців Усман Дембеле отримали додатковий день відпочинку через напружену ситуацію в Барселоні.

Піке і Дембеле пропустять сьогоднішнє тренування через політичну ситуацію в Барселоні, повідомляє AS.

Барселона – Реал: Ель Класіко офіційно перенесли

18 жовтня в Каталонії запланований загальний страйк на знак протесту з приводу рішення Верховного суду Іспанії, який виніс вирок дев'яти каталонським чиновникам і політикам у справі про заворушення і проведення референдуму про незалежність у 2017 році.

У зв'язку з цим тренування гравців Барселони перенесено на ранок суботи. Нагадаємо, Піке і Дембеле через дискваліфікацію пропустять матч 9-го туру Ла Ліги з Ейбаром та не поїхали разом із командою до Басконії.

"Мені хотілось все покинути, на щастя, діти нічого не бачили": Мессі про намір піти з Барси та план Флорентіно Переса