Барселона – Реал: Эль Класико официально перенесли

Ла Лига определила две новые даты, на которые могут перенести легендарное Эль Класико между Барселоной и Реалом.

Комитет по соревнованиям Испанской федерации футбола согласился перенести матч Барселона – Реал, который запланирован на 26 октября, сообщает AS.

Барселона согласилась сменить дату Эль Класико против Реала

Причина – нестабильная политическая ситуация в Барселоне. Отмечается, что клубы теперь должны договориться о новой дате проведения матча. Федерация футбола Испании предложила 18 декабря, но Ла Лига попросила перенести игру на 7 декабря. Стороны должны прийти к консенсусу и выбрать одну из предложенных дат.

Добавим, что матчи 16-го тура Ла Лиги Реал – Эспаньол и Барселона – Мальорка могут перенести с 7 на 4 декабря, а уже 10 и 11 декабря испанские гранды должны сыграть свои матчи Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что обе команды отказались провести Эль Класико на Сантьяго Бернабеу 26 октября.

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