Беспомощная игра Барселоны против Атлетико (0:2) сильно ударила по наиболее титулованных игроках состава.

Жерар Пике и Серхио Бускетс провели диалог на повышенных тонах после первого гола в исполнении Лемара.

Сладкая месть Суареса в видеообзоре матча Атлетико – Барселона – 2:0

Двое ветеранов были среди группы статистов Барселоны, которая не смогла накрыть ни одного из игроков Атлетико при динамической комбинации. Похожая ситуация была с голом Суареса, когда Пике сорвал офсайд и не решился сблизиться с ассистентом – тем же Лемаром.

Добавим, что поражение от Атлетико отбросило Барсу на девятое место Примеры. В ЛЧ дела также идут ужасно – разгромные поражения от Бенфики и Баварии по 0:3.

Атлетико уверенно победил Барселону и догнал Реал на вершине Ла Лиги – Суарес отправил "блаугранас" на 9-ю позицию