Піке та Бускетс гаряче сварились після першого гола Атлетіко – нерви не витримують навіть у ветеранів
Безпорадна гра Барселони проти Атлетіко (0:2) сильно вдарила по найбільш титулованих гравцях складу.
Жерар Піке та Серхіо Бускетс провели діалог на підвищених тонах після першого гола у виконанні Лемара.
Солодка помста Суареса у відеоогляді матчу Атлетіко – Барселона – 2:0
Двоє ветеранів були серед групи статистів Барселони, яка не змогла накрити жодного з гравців Атлетіко під час динамічної комбінації. Схожа ситуація була з голом Суареса, коли Піке зірвав офсайд і не наважився зблизитися з асистентом – тим-таки Лемаром.
Додамо, що поразка від Атлетіко відкинула Барсу на дев'яту сходинку Прімери. В ЛЧ справи також йдуть жахливо – розгромні поразки від Бенфіки та Баварії по 0:3.
Атлетіко впевнено переміг Барселону й наздогнав Реал на вершині Ла Ліги – Суарес відправив "блаугранас" на 9-ту позицію