Безпорадна гра Барселони проти Атлетіко (0:2) сильно вдарила по найбільш титулованих гравцях складу.

Жерар Піке та Серхіо Бускетс провели діалог на підвищених тонах після першого гола у виконанні Лемара.

Солодка помста Суареса у відеоогляді матчу Атлетіко – Барселона – 2:0

Двоє ветеранів були серед групи статистів Барселони, яка не змогла накрити жодного з гравців Атлетіко під час динамічної комбінації. Схожа ситуація була з голом Суареса, коли Піке зірвав офсайд і не наважився зблизитися з асистентом – тим-таки Лемаром.

Додамо, що поразка від Атлетіко відкинула Барсу на дев'яту сходинку Прімери. В ЛЧ справи також йдуть жахливо – розгромні поразки від Бенфіки та Баварії по 0:3.

Атлетіко впевнено переміг Барселону й наздогнав Реал на вершині Ла Ліги – Суарес відправив "блаугранас" на 9-ту позицію