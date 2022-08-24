Андорра, владельцем которой является Жерар Пике, планирует повышение в классе и соответствующее кадровое усиление.

Представитель Сегунды хочет усилиться 19-летним тунисцом Ганнибалом Межбри, успевшим сыграть уже 16 поединков за национальную команду. Речь идет об аренде с правом выкупа за 21 миллион фунтов, сообщает Daily Mail.

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Опция выкупа станет активной, если Андорра выйдет в элитный дивизион Испании. После двух туров команда, владельцем и президентом которой является Жерар Пике, набрала три очка.

Ганнибал выступает за молодежную команду Манчестер Юнайтед на позиции центрального полузащитника. За основу манкунианцев отыграл три поединка, результативными действиями не отмечался. Конкуренцию Андорре в борьбе за перспективного хавбека составят Бирмингем и Вест Бромвич.

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