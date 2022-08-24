Андорра, власником якої є Жерар Піке, планує підвищення у класі та відповідне кадрове підсилення.

Представник Сегунди хоче підсилитися 19-річним тунісцем Ганнібалом Межбрі, який встиг зіграти вже 16 поєдинків за національну команду. Мова йде про оренду з правом викупу за 21 мільйон фунтів, повідомляє Daily Mail.

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Опція викупу стане активною, якщо Андорра вийде в елітний дивізіон Іспанії. Після двох турів команда, власником і президентом якої є Жерар Піке, набрала три очки.

Ганнібал виступає за молодіжну команду Манчестер Юнайтед на позиції центрального півзахисника. За основу манкуніанців відіграв три поєдинки, результативними діями не відзначався. Конкуренцію Андоррі в боротьбі за перспективного хавбека складуть Бірмінгем і Вест Бромвіч.

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