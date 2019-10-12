ПФК Львов может исчезнуть к зиме, – ТаТоТаке

Футболисты Львова в матче с Александрией / Фото из открытых источников

Еще один украинский клуб может прекратить свое существование уже в ближайшее время, а объединение львовских футбольных клубов пока нерентабельно.

Идея объединения Карпат, Львова и Руха далека от воплощения в реальность, сообщает ТаТоТаке.

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По сути, это не объединение, а поглощение Карпатами других львовских клубов, которое не устраивает владельцев Львова и Руха. Вероятность такого процесса низкая – 10%. Кроме того, реализация данного проекта дорого стоит, а прибыль будет не сразу.

К тому же Львов может прекратить существование до конца сезона 2019/20, возможно, даже до зимы этого года. Руководители львовского клуба поняли, что проект не прибыльный и готовы его закрыть, рассказали журналисты ТаТоТаке.

Напомним, президентом Львова является бизнесмен Богдан Копытко, а клуб попал в УПЛ путем обмена названиями юридических лиц с Вересом.

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