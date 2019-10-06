Львов побил антирекорд чемпионатов Украины, принадлежащий Карпатам

Футбольный клуб Львов в очередной раз вошел в историю украинского футбола со знаком минус.

В матче с луганской Зарей (0:0) Львов продлил свою домашнюю безголевую серию до 738 минут и установил тем самым новый антирекорд чемпионатов Украины, сообщает Sport.ua.

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Прежнее "достижение" 17-летней давности, которое принадлежало другой львовской команде – Карпатам, "сине-золотые" превзошли на 44 минуты. Последний раз Львов забивал в родных стенах еще 13 апреля 2019 года – в матче с Александрией (1:2).

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Самые продолжительные домашние безголевые серии в чемпионатах Украины:

738 минут – Львов (13.04.2019 – ...)

694 минуты – Карпаты (10.10.2001 – 12.07.2002)

595 минут – Арсенал (10.10.2001 – 03.06.2002)

586 минут – Арсенал (10.08.2008 – 23.11.2008)

540 минут – Металлург (16.03.2008 – 10.08.2008)

528 минут – Кривбасс (22.07.2000 – 01.04.2001)

504 минуты – Ворскла (16.06.2000 – 15.10.2000)

502 минуты – Харьков (14.03.2008 – 02.08.2008)

499 минут – Ворскла (15.07.2004 – 11.11.2004)

491 минута – Заря (27.10.1995 – 06.05.1996)

Напомним, Львов после ничьей с луганчанами набрал 7 очков и остался на предпоследней позиции в турнирной таблице, Заря с 16-ю зачетными баллами четвертая.

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